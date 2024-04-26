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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:43

При разборе завалов обстрелянного ВСУ жилого дома в Токмаке нашли тело мужчины

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завалов дома в Токмаке (Запорожская область), сообщил в пятницу губернатор региона Евгений Балицкий.

"При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело мужчины. На данный момент это первый погибший в результате террористического удара (...) по жилому дому в Токмаке", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Балицкий уточнил, что спасатели продолжают разбор завалов.

Об обстреле многоквартирного дома в Токмаке Балицкий сообщил в четверг. По его информации, ранения получили как минимум три человека, но точное число пострадавших было неизвестно. Из-за обстрела полностью разрушены четыре квартиры.

По последним данным, которые губернатор привел в своем телеграм-канале, ранения получили четыре человека. Трех из них уже прооперировали, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Еще один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2024 годаВоенная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
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