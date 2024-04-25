ВСУ вновь обстреляли запорожский Токмак, есть жертвы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что после обстрела ВСУ многоэтажки в городе Токмак (Запорожская область) есть погибшие.

"Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Об обстреле многоэтажки в Токмаке сообщил вечером в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что ранения получили как минимум три человека. Он также опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с места происшествия, на которой видны повреждения дома: часть кровли и верхнего этажа разрушены, в доме выбиты окна и повреждены балконы.

В свою очередь Мельниченко уточнил, что взрывной волной выбиты окна и двери в еще четырех домах и здании детского сада, где также пробита крыша.

12 апреля при обстреле жилого сектора Токмака погибли 16 человек, были ранены 28 мирных жителей.