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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

ВСУ вновь обстреляли запорожский Токмак, есть жертвы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что после обстрела ВСУ многоэтажки в городе Токмак (Запорожская область) есть погибшие.

"Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Об обстреле многоэтажки в Токмаке сообщил вечером в четверг губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отметив, что ранения получили как минимум три человека. Он также опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с места происшествия, на которой видны повреждения дома: часть кровли и верхнего этажа разрушены, в доме выбиты окна и повреждены балконы.

В свою очередь Мельниченко уточнил, что взрывной волной выбиты окна и двери в еще четырех домах и здании детского сада, где также пробита крыша.

12 апреля при обстреле жилого сектора Токмака погибли 16 человек, были ранены 28 мирных жителей.

Запорожская область Евгений Балицкий ВСУ Токмак Олег Мельниченко Пензенская область
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