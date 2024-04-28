Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Путин на следующей неделе будет готовиться к инаугурации

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе готовится к инаугурации, в мае он вновь вступит в должность главы государства, сообщает программа "Москва. Путин. Кремль". ("Россия-1", ВГТРК).

По информации программы в день инаугурации будет представлена и обновленная версия президентского автомобиля "Аурус".

Кроме того, на следующей неделе Путин "продолжит заниматься состоянием российской экономики, у него запланировано совещание по экономическим вопросам".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим у села Викулово с утра поднялся еще на 29 см

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

Военная операция на Украине

Песков заявил, что среди украинских военных на фронте нарастает паника

В Ингушетии раскрыли ОПГ, похитившую из бюджета более 1 млрд рублей

Паводок в России

Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области

Очередной рекорд уровня воды зафиксирован на реке Ишим в Тюменской области

Вода в Тоболе у Кургана за сутки снизилась на 16 см

Православные отмечают Вербное воскресенье

Православные отмечают Вербное воскресенье

Три БПЛА упали в районе нефтебазы в Калужской области

ПВО нейтрализовала за ночь 17 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Паводок в России

Ишим в тюменском селе Абатское превысил критическую отметку более чем на 2,4 м

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });