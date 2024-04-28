Путин на следующей неделе будет готовиться к инаугурации

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе готовится к инаугурации, в мае он вновь вступит в должность главы государства, сообщает программа "Москва. Путин. Кремль". ("Россия-1", ВГТРК).

По информации программы в день инаугурации будет представлена и обновленная версия президентского автомобиля "Аурус".

Кроме того, на следующей неделе Путин "продолжит заниматься состоянием российской экономики, у него запланировано совещание по экономическим вопросам".