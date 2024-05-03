Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Госдума планирует провести дополнительные заседания 10 и 13 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Госдума намерена провести дополнительные заседания 10 и 13 мая, говорится в проекте постановления, внесенном в нижнюю палату парламента.

Допзаседания планируется провести 10 мая в 14 часов и 13 мая в 10 часов, отмечается в документе, опубликованном в базе данных Госдумы в пятницу.

В нем также говорится о проведении еще одного заседания 14 мая и отмене заседаний 7 и 16 мая.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая. Согласно законодательству, в этот день кабмин сложит свои полномочия. Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем - назначать президент. Глав некоторых министерств президент назначает после консультаций с Совфедом.

Госдума Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ назвали спекуляциями обвинения США в использовании химоружия на Украине

Захарова пообещала Дании ответ в случае ограничений прохода танкеров с нефтью РФ

В европейской части России до середины следующей недели похолодает

В европейской части России до середины следующей недели похолодает

Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию вокруг мигрантов в РФ

Комитет Госдумы одобрил поправки о запрете участия иноагентов в выборах

Путин заявил, что формирование бюджета должно основываться на бюджетных правилах

Путин заявил, что формирование бюджета должно основываться на бюджетных правилах
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что потери армии Украины за этот год превысили 111 тыс. человек

Военная операция на Украине

Изъятое огнестрельное оружие предложили передавать на нужды СВО

Изъятое огнестрельное оружие предложили передавать на нужды СВО
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что с начала года взято под контроль 547 кв. км территории новых регионов

Песков назвал опасными слова Кэмерона о праве Киева атаковать объекты в РФ британским оружием

Песков назвал опасными слова Кэмерона о праве Киева атаковать объекты в РФ британским оружием
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });