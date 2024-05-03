Госдума планирует провести дополнительные заседания 10 и 13 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Госдума намерена провести дополнительные заседания 10 и 13 мая, говорится в проекте постановления, внесенном в нижнюю палату парламента.

Допзаседания планируется провести 10 мая в 14 часов и 13 мая в 10 часов, отмечается в документе, опубликованном в базе данных Госдумы в пятницу.

В нем также говорится о проведении еще одного заседания 14 мая и отмене заседаний 7 и 16 мая.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая. Согласно законодательству, в этот день кабмин сложит свои полномочия. Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем - назначать президент. Глав некоторых министерств президент назначает после консультаций с Совфедом.