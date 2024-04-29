В РФ утверждены правила признания физлица художником-ювелиром

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Подписано постановление правительства России об утверждении правил признания физического лица художником-ювелиром, сообщается в понедельник на сайте кабинета министров.

"Этот статус даст мастерам возможность стать полноправными участниками рынка драгоценных камней и металлов", - говорится в сообщении.

Чтобы получить такой статус, мастер должен соответствовать определенным требованиям - "продолжать традиции и развивать новые направления ювелирного мастерства, иметь опыт участия в конкурсах, выставках и других культурных мероприятиях ювелирной отрасли, а также иметь не менее трех ювелирных изделий, которые прошли опробование и клеймение государственным пробирным клеймом, изготовлены вручную и обладают оригинальной авторской идеей, высоким профессиональным, художественным и техническим уровнем исполнения".

Подать заявление на получение статуса художника-ювелира можно будет с 1 сентября 2024 года через единый портал госуслуг или государственную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов.

Решение о присвоении статуса будет принимать специальная комиссия при Гохране России. В ее состав войдут представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, эксперты по культурным ценностям, аттестованные Минкультуры.

Также сообщается, что этим постановлением внесены изменения в правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с драгоценными камнями и металлами. В целях снижения административной нагрузки на участников рынка, осуществляющих отдельные операции с драгоценными камнями и металлами, отменяется обязательное требование по их постановке на специальный учет, который ведет Федеральная пробирная палата.