Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

В РФ утверждены правила признания физлица художником-ювелиром

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Подписано постановление правительства России об утверждении правил признания физического лица художником-ювелиром, сообщается в понедельник на сайте кабинета министров.

"Этот статус даст мастерам возможность стать полноправными участниками рынка драгоценных камней и металлов", - говорится в сообщении.

Чтобы получить такой статус, мастер должен соответствовать определенным требованиям - "продолжать традиции и развивать новые направления ювелирного мастерства, иметь опыт участия в конкурсах, выставках и других культурных мероприятиях ювелирной отрасли, а также иметь не менее трех ювелирных изделий, которые прошли опробование и клеймение государственным пробирным клеймом, изготовлены вручную и обладают оригинальной авторской идеей, высоким профессиональным, художественным и техническим уровнем исполнения".

Подать заявление на получение статуса художника-ювелира можно будет с 1 сентября 2024 года через единый портал госуслуг или государственную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных камней и металлов.

Решение о присвоении статуса будет принимать специальная комиссия при Гохране России. В ее состав войдут представители Минфина, Федеральной пробирной палаты, эксперты по культурным ценностям, аттестованные Минкультуры.

Также сообщается, что этим постановлением внесены изменения в правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность связана с драгоценными камнями и металлами. В целях снижения административной нагрузки на участников рынка, осуществляющих отдельные операции с драгоценными камнями и металлами, отменяется обязательное требование по их постановке на специальный учет, который ведет Федеральная пробирная палата.

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области достиг исторического максимума

Ликвидированные в КЧР боевики участвовали в обстреле наряда ДПС 22 апреля

Двое полицейских погибли и четверо ранены при нападении на наряд ДПС в КЧР

В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

В Иркутской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

Что произошло за день: воскресенье, 28 апреля

Паводок в России

Река Ишим в тюменском селе Абатское поднялась до 1213 см

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа
Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим у села Викулово с утра поднялся еще на 29 см

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

Военная операция на Украине

Песков заявил, что среди украинских военных на фронте нарастает паника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });