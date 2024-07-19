Поиск

Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушения правил пробирного надзора

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству одобрил к принятию во втором и третьем чтении законопроект, который вводит в КоАП отдельные штрафы за невыполнение требований или предписаний в области пробирного надзора.

Правительство внесло законопроект № 553790-8 в парламент в начале года, и с тех пор он проходил согласование.

Согласно законопроекту, невыполнение требования должностного лица Пробирной палаты может привести к штрафу для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 40 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 80 до 100 тысяч рублей.

Невыполнение в установленный срок предписания Пробирной палаты может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей; для ИП - от 50 до 70 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится, что сейчас ювелиры при игнорировании требований Пробирной палаты, могут быть оштрафованы в рамках части 1 статьи 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица): т.е. для граждан штраф от 500 до 1 тысячи рублей, а для должностных лиц от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. "Размер взимаемых штрафов несоизмерим с доходами, получаемыми от незаконной деятельности, и, соответственно, не может рассматриваться как превентивная мера, направленная на предотвращение указанных деяний, а также на их сокращение", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Документ планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 23 июля.

Пробирный надзор - это система контроля качества драгоценных металлов и драгоценных камней. Она включает в себя проверку и маркировку изделий из драгоценных металлов (золота, серебра, платины) с целью подтверждения их качества и содержания металла. Пробирный надзор обеспечивает защиту прав потребителей и предотвращает подделку драгоценных изделий.

Правительство Госдума Пробирная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

ЦБ купил у ВЭБа строящийся деловой центр SLAVA в Москве

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });