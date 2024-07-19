Комитет Госдумы поддержал введение штрафов за нарушения правил пробирного надзора

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству одобрил к принятию во втором и третьем чтении законопроект, который вводит в КоАП отдельные штрафы за невыполнение требований или предписаний в области пробирного надзора.

Правительство внесло законопроект № 553790-8 в парламент в начале года, и с тех пор он проходил согласование.

Согласно законопроекту, невыполнение требования должностного лица Пробирной палаты может привести к штрафу для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей (ИП) - от 40 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 80 до 100 тысяч рублей.

Невыполнение в установленный срок предписания Пробирной палаты может повлечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей; для ИП - от 50 до 70 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится, что сейчас ювелиры при игнорировании требований Пробирной палаты, могут быть оштрафованы в рамках части 1 статьи 19.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица): т.е. для граждан штраф от 500 до 1 тысячи рублей, а для должностных лиц от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. "Размер взимаемых штрафов несоизмерим с доходами, получаемыми от незаконной деятельности, и, соответственно, не может рассматриваться как превентивная мера, направленная на предотвращение указанных деяний, а также на их сокращение", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования. Документ планируется рассмотреть во втором и третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 23 июля.

Пробирный надзор - это система контроля качества драгоценных металлов и драгоценных камней. Она включает в себя проверку и маркировку изделий из драгоценных металлов (золота, серебра, платины) с целью подтверждения их качества и содержания металла. Пробирный надзор обеспечивает защиту прав потребителей и предотвращает подделку драгоценных изделий.