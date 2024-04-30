Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась почти на 6%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заболеваемость COVID-19 в России с 22 по 28 апреля уменьшилась по сравнению с предыдущей неделей на 5,7%, сообщил во вторник оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 10,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции скончались 69 человек.

В период с 15 по 21 апреля заболеваемость COVID-19 также снизилась на 9,7%, было зарегистрировано 55 умерших.

За неделю с 22 по 28 апреля число госпитализаций больных коронавирусной инфекцией составило 2 353 человека, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 2,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах РФ, в том числе в 19 регионах рост превышал средний по России, отметили в штабе.

За прошедшую неделю от COVID-19 выздоровели 16 538 человек, что на 6,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей.