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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Оперштаб сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России за неделю на 14,7%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В России с 13 по 19 мая заболеваемость COVID-19 выросла по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 14,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерли 54 человека. С 6 по 12 мая заболеваемость COVID-19 снижалась на 0,7%, было зарегистрировано 49 умерших.

За неделю с 13 по 19 мая были госпитализированы 2469 пациентов с коронавирусом, на 34,6% больше, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций отмечен в 55 регионах, в том числе в 31 регионе рост превышал средний по России, отметили в штабе.

В Москве с 13 по 19 мая выявили 1915 случаев заражения коронавирус, что на 54% больше, чем неделей ранее (1243 случая), говорится в разделе "Стопкоронавирус" ресурса "Объясняем.РФ".

За неделю в столице были госпитализированы 204 человека, умерли шесть заболевших.

Хроника 09 января 2020 года – 21 мая 2024 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус
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