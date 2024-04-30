Минобороны сообщило об отраженных контратаках ВСУ группировками "Центр" и "Запад"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" за сутки отразили девять контратак вооруженных сил Украины, группировка "Запад" - пять контратак противника, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Очеретино Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, отражены девять контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы, Ленинское и Бердычи (ДНР).

На участке действий группировки "Центр" ВСУ потеряли до 145-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты Bradley, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и 105 мм легкую гаубицу М101.

На участке действий группировки "Запад" отражено пять контратак противника, говорится в сводке.

Войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР), сообщает Минобороны.

По его данным, за сутки отражены пять контратак формирований украинской армии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Райгородка (ЛНР) и Крахмальное Харьковской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, три автомобиля и 155 мм гаубицу М777.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка (ДНР). Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155 мм гаубица М198, 122 мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки, говорится в сообщении ведомства.

Войска группировки "Восток", сказано в сводке, заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Водяное (ДНР). Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два пикапа и две 155 мм гаубицы М777, сообщило Минобороны РФ.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Новотягинка Херсонской области. Украинские войска потеряли свыше 20-ти военнослужащих, говорится в сводке министерства.