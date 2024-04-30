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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Масштабный пожар в Бурятии локализован

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пожарным удалось остановить распространение огня в Заиграевском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Возгорание локализовано на площади 10 тыс. кв. метров.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Ранее во вторник пресс-служба МЧС РФ сообщала, что огонь охватил двадцать жилых домов и хозяйственных построек в Бурятии. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром.

Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что причиной пожара, по предварительным данным, послужил обрыв провода. По его словам, на настоящий момент сгорело 21 строение, дачные дома и надворные постройки.

Бурятия МЧС
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