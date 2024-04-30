Двадцать домов и построек горят в Бурятии

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Два десятка жилых домов и хозяйственных построек охвачены огнем в Заиграевском районе Бурятии, уточнили в МЧС РФ во вторник.

Быстрому распространению огня способствуют шквалистые порывы ветра местами до 28 м/с.

В ведомстве сообщили о наращивании сил и средств для ликвидации крупного пожара.

В настоящее время к тушению привлечены более 70 человек и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что огонь охватил жилые дома и постройки на площади 3 тыс. кв. метров.