Масштабный пожар в Бурятии полностью потушен, огнем уничтожено 17 домов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пожар в Заиграевском районе Бурятии, где огнем были охвачены более 20 домов и построек на площади 10 тыс. кв. метров, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Пожар в Заиграевском районе Бурятии полностью ликвидирован. Огнем уничтожены 17 дачных домов, из них 12 пустующих строений. Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели МЧС РФ", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба МЧС РФ сообщала, что огонь охватил двадцать жилых домов и хозяйственных построек в Бурятии на площади 10 тыс. кв. метров. Сведений о пострадавших не поступало.