Что случилось этой ночью: среда, 1 мая

Столкновения протестующих против закона об иноагентах с полицией в Грузии, депортация из РФ граждан Таджикистана, аресты участников пропалестинских акций в Колумбийском университете

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU- Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Тбилиси произошли столкновения протестующих против закона "О прозрачности иностранного влияния" с полицией. Полицейские применяли водометы и слезоточивый газ, демонстранты возводили баррикады и перекрывали улицы. МВД республики заявило, что пострадали несколько полицейских, оппозиция сообщила о десятках пострадавших манифестантов, включая председателя партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили и личного представителя находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе.

- Только через аэропорт "Внуково" за четыре дня депортированы 643 гражданина Таджикистана, сообщает медиа-группа "Азия-Плюс" со ссылкой на МИД республики. В отношении еще 117 граждан таджикистанцев принято решение о депортации.



- Сергей Шойгу поручил нарастить поставки вооружения в зону СВО для поддержки темпов наступления. "Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники", - сообщил министр обороны РФ.

- В Колумбийском университете начались задержания участников пропалестинских акций. Администрация университета заявила, что полиция Нью-Йорка прибыла в кампус по ее просьбе.

- Система ПВО уничтожила и перехватила в ночь на среду шесть украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами. Три беспилотника уничтожено над Воронежской областью, по одному - над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

- Масштабный пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Огнем уничтожено 17 дачных домов, площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м.