Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Что случилось этой ночью: среда, 1 мая

Столкновения протестующих против закона об иноагентах с полицией в Грузии, депортация из РФ граждан Таджикистана, аресты участников пропалестинских акций в Колумбийском университете

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU- Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Тбилиси произошли столкновения протестующих против закона "О прозрачности иностранного влияния" с полицией. Полицейские применяли водометы и слезоточивый газ, демонстранты возводили баррикады и перекрывали улицы. МВД республики заявило, что пострадали несколько полицейских, оппозиция сообщила о десятках пострадавших манифестантов, включая председателя партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили и личного представителя находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе.

- Только через аэропорт "Внуково" за четыре дня депортированы 643 гражданина Таджикистана, сообщает медиа-группа "Азия-Плюс" со ссылкой на МИД республики. В отношении еще 117 граждан таджикистанцев принято решение о депортации.

- Сергей Шойгу поручил нарастить поставки вооружения в зону СВО для поддержки темпов наступления. "Заключены государственные контракты с предприятиями промышленности с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники", - сообщил министр обороны РФ.

- В Колумбийском университете начались задержания участников пропалестинских акций. Администрация университета заявила, что полиция Нью-Йорка прибыла в кампус по ее просьбе.

- Система ПВО уничтожила и перехватила в ночь на среду шесть украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами. Три беспилотника уничтожено над Воронежской областью, по одному - над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

- Масштабный пожар произошел в Заиграевском районе Бурятии. Огнем уничтожено 17 дачных домов, площадь возгорания составила 10 тыс. кв. м.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека

В ходе акции протеста в Тбилиси задержаны 63 человека
Обострение палестино-израильского конфликта

Полиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университете

Полиция Нью-Йорка начала разгон пропалестинской акции в Колумбийском университете

В Тбилиси завершилась акция протеста против закона об иноагентах

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль готов обсудить в Каире вопросы перемирия в Газе

Израиль готов обсудить в Каире вопросы перемирия в Газе

Президент Грузии призвала главу МВД прекратить силовой разгон протестующих

Спецназ Грузии вытеснил манифестантов с прилегающей к парламенту территории

Спецназ у здания парламента Грузии применил против оппозиционеров перцовый газ

Что произошло за день: вторник, 30 апреля

Трамп считает неправильным для США выделять Украине больше денег, чем Европа

Трамп пообещал привлечь армию к высылке нелегалов в случае победы на выборах

Трамп пообещал привлечь армию к высылке нелегалов в случае победы на выборах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });