Землетрясение магнитудой 3,6 произошло вблизи Южных Курил

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в среду в 08:10 местного времени (00:10 мск) с эпицентром в Тихом океане в 17 км южнее села Малокурильское (о. Шикотан) на глубине 42 км", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Малокурильском сейсмическое событие ощутили силой до двух-трех баллов. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал, разрушений нет.