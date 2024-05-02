Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в центральной части острова Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:45 по Москве в четверг землетрясения находился в 103 км восточнее города Кимбе на севере острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 29 км.