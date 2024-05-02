Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:40

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 произошел в центральной части острова Новая Британия (Папуа - Новая Гвинея) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 06:45 по Москве в четверг землетрясения находился в 103 км восточнее города Кимбе на севере острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 29 км.

США Папуа - Новая Гвинея
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента

В Тбилиси протестующие забаррикадировали вход в здание парламента

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности

Президент Грузии призвала протестующих не проявлять агрессию и дождаться выборов

Президент Грузии призвала протестующих не проявлять агрессию и дождаться выборов

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, как и ожидалось

США ввели санкции в отношении авиакомпании "Победа"

Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект об иноагентах

В Тбилиси началась очередная акция оппозиции против закона об иноагентах

Премьер Грузии анонсировал окончательное принятие закона об иноагентах

В мире проходят митинги в честь праздника Первого мая

Не менее 24 человек погибли при обрушении участка автомагистрали в Китае

Не менее 24 человек погибли при обрушении участка автомагистрали в Китае
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });