ПВО уничтожила за ночь шесть украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Силами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотников в течение прошедшей ночи, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата, из которых: три - над территорией Воронежской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.