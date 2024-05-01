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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

ПВО уничтожила за ночь шесть украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Силами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотников в течение прошедшей ночи, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата, из которых: три - над территорией Воронежской области, один - над территорией Рязанской области, один - над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ Воронежская область Белгородская область Рязанская область Курская область
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