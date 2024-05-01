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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Количество подтопленных домов в России снизилось до семи тысяч

Количество подтопленных домов в России снизилось до семи тысяч
Паводок в Тюменской области
Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - На территории 18 российских субъектов подтопленными остаются около 7 тыс. жилых домов и свыше 22 тыс. приусадебных участков, сообщает МЧС РФ.

Еще 29 апреля в 18 субъектах РФ были подтоплены 9,3 тыс. жилых домов, 26 тыс. приусадебных участков, 51 низководный мост и 87 участков автомобильных дорог.

Таким образом, примерно за сутки от воды освободились в 22 муниципальных образованиях 954 жилых дома и 1 895 приусадебных участков.

В частности, на территории Тюменской области уровень воды в реке Ишим районе села Ильинка снизился на 7 см и составляет 851 см. При этом, в городе Ишим фактический уровень воды повысился на 5 см и составляет 1057 см. Продолжает расти уровень воды в районе села Абатское, отметили в МЧС. В настоящее время он поднялся на 7 см и составляет 1228 см.

"Кроме этого, растет уровень воды реки Ишим в Викуловском районе. Вода из Абатского района прибывает в окрестности села Викулово. На данный момент её уровень составляет 1060 см. За последние сутки зафиксировано увеличение на 84 см", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в 37 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 271 дом, 523 дачных дома, 3037 приусадебных участков и 27 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 678 человек, из них 239 детей.

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и на данный момент составляет 827 см.

"В регионе остаются подтопленными в семи муниципальных образованиях в 16 населенных пунктах 708 жилых и 6773 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - отметили в министерстве.

За прошедшие сутки в 16 населенных пунктах от воды освободился 121 жилой дом и 200 приусадебных участков.

В Оренбуржье за сутки от воды освободились 806 жилых домов и 1368 приусадебных участков.

"В области остаются подтопленными 5,9 тыс. жилых домов и более 10 тыс. участков. В Орске остаются подтопленными 137 домов и 152 придомовых участка. В Оренбурге в зоне подтопления 3,8 тыс. домов и 7,4 тыс. приусадебных участков", - сообщили в министерстве.

С начала паводка в область доставлено более 3,8 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Всего для ликвидации ЧС в регионе задействована группировка сил и средств в количестве более 1,6 тыс. человек, 348 единиц техники и 95 мотопомп.

Хроника 30 марта – 01 мая 2024 годаПаводок в России
МЧС РФ Курганская область Оренбургская область
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