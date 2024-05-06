Уровень Ишима в тюменском селе Абатское за сутки упал на 11 см

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском - райцентр Абатского района Тюменской области - продолжает снижаться, сообщает районная администрация на своей странице во "Вконтакте" в понедельник.

Так, согласно замерам, уровень воды в Ишиме на утро 6 мая снизился на 11 см и остановился на отметке 1223 см.

Из-за разлива реки в районе подтоплено 15 участков автомобильных дорог регионального значения, пять сел, более 100 жилых домов. Между населенными пунктами организована работа четырех лодочных переправ.

3 мая уровень реки Ишим в Абатском достиг 1236 см (критическая отметка 960 см).

По последним данным, в Абатском районе из зон подтопления эвакуированы более 1,3 тыс. человек, из них свыше 400 детей. В районе действуют пять пунктов временного размещения, в которых находятся 192 человека, включая 60 детей.

От "большой земли" оказались отрезаны 14 населенных пунктов района.