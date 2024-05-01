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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Почти тридцать строений загорелись в СНТ близ Читы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Читинском районе горит садовое некоммерческое товарищество, сообщает пресс-служба МЧС РФ в среду.

"Предварительно, огонь охватил 30 строений. Пожар перешел на лесной массив. На месте работают 86 специалистов и 24 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

Глава Читинского района Виктор Машуков на своей странице в телеграм-канале сообщил, что в этом СНТ дома с постоянным проживанием граждан пока не выявлены, "председатель (садового товарищества - ИФ) подтверждает повреждение только садовых домиков".

"Предварительная причина пожара: вчера в кооперативе не было света, сегодня собственники самостоятельно попытались подключить электричество и после этого начали поступать сообщения о необходимости вызова пожарных служб", - написал он.

Никто не пострадал, "на месте работают пожарные, часть из них проливают постройки, другая, большая часть, - работают по кромке пожара", сообщил Машуков.

По его словам, соседнее СНТ от стихии не пострадало, "огонь прошел мимо, ушел в сторону федеральной трассы, там сейчас есть обеспокоенность насчет детского лагеря "Жемчужина", принимают меры".

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на федеральной трассе "Чита - Забайкальск" в Читинском районе, "в связи с пожаром в СНТ и задымлением на трассе ограничено движение с 32-го по 37-й километр". Водителей просят быть внимательными.

Чита МЧС РФ Забайкальский край
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