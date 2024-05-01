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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Пожарные предотвратили распространение огня на спортлагерь в Забайкалье

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Лесной пожар вблизи Читы локализован, он уже не угрожает спортивному лагерю "Жемчужина", сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"По уточненной информации, существовала угроза перехода огня на спортивный лагерь "Жемчужина" и дачный кооператив "Связист". Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных перехода огня не допущено", - говорится в сообщении.

Почти 120 человек и 30 единиц техники продолжают тушение пожара в садовом некоммерческом товариществе "Разведчик недр". Пожар, перекинувшийся на лесной массив, локализован на площади 1,2 тыс. кв. м, "тушение осложняют сильные порывы ветра и сухая жаркая погода", сказали в пресс-службе.

В Читинском районе днем в среду загорелось СНТ "Разведчик недр", из 50 дачных домов, сгорели 30 строений, никто не пострадал. Как сообщал ранее на своей странице в телеграм-канале глава Читинского района Виктор Машуков, в этом СНТ "дома с постоянным проживанием граждан пока не выявлены".

МЧС РФ Чита Забайкальский край
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