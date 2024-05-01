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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минобороны РФ сообщило об ударе по штабу украинского командования "Юг"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Нанесен удар по штабу оперативного командования "Юг" армии Украины, сообщило министерство обороны России в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ "Юг", а также живая сила и военная техника противника в 112 районах", - говорится в сообщении министерства.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", - сказано в сообщении.

Группировкой "Центр" отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи Донецкой народной республики.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"ВСУ потеряли до 410 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку DANA-2 чешского производства, 105-мм легкую гаубицу М102 производства США, 152-мм гаубицу "Мста-Б" и 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - говорится в сообщении.

Российские военные заявили, что группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по подразделениям трех бригад армии Украины в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

"Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - сообщило Минобороны РФ.

По его данным, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли удары по подразделениям четырех бригад ВСУ в ДНР.

"Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и "Анклав", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем сказано, что группировкой "Восток" заняты более выгодные рубежи, поражены подразделения двух украинских бригад в Запорожской области и ДНР.

"Потери противника составили до 110 военнослужащих, два пикапа, 155 -мм гаубица FН-70 производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", - сообщило Минобороны РФ.

По словам российских военных, группировкой "Днепр" поражены подразделения двух украинских бригад в Запорожской области и Херсонской областях, противник потерял до 20 военнослужащих и гаубицу М777.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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