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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Удмуртия отменила Парад Победы по соображениям безопасности

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии решили отменить Парад Победы из соображений безопасности, сообщил в среду глава республики Александр Бречалов.

"У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности", - написал он в своем телеграм-канале.

Бречалов отметил, что большая часть участников парада - дети, и подчеркнул, что республика не может рисковать.

Он добавил, что в преддверии праздника власти поздравят всех ветеранов.

Ранее об отмене парадов сообщал еще ряд регионов страны.

Удмуртия Парад Победы Александр Бречалов
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