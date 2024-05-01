Удмуртия отменила Парад Победы по соображениям безопасности

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Власти Удмуртии решили отменить Парад Победы из соображений безопасности, сообщил в среду глава республики Александр Бречалов.

"У нас особый регион, оборонный, стратегически важный. Мы знаем, что планируются разного рода провокации, все службы республики в режиме повышенной готовности", - написал он в своем телеграм-канале.

Бречалов отметил, что большая часть участников парада - дети, и подчеркнул, что республика не может рисковать.

Он добавил, что в преддверии праздника власти поздравят всех ветеранов.

Ранее об отмене парадов сообщал еще ряд регионов страны.