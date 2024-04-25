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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Репетиции парада пройдут в Москве 26 апреля, 2 и 5 мая

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Ряд улиц в Центральном и Юго-Восточном административных округах Москвы будет закрыт для движения транспорта 26 апреля, 2 и 5 мая в связи с репетицией парада Победы, сообщили в четверг в столичном департаменте транспорта.

"В Москве 26 апреля, 2 и 5 мая будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в ЦАО и ЮВАО. Ограничения связаны с проведением репетиций Парада Победы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Так, движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади 26 апреля и 2 мая - с 16:30 до 19:00, 5 мая - с 05:00 до 08:00.

На ряде центральных набережных и улиц будет недоступно движение: 26 апреля и 2 мая - с 17:30 до окончания мероприятия, 5 мая - с 05:30 до окончания мероприятия.

В эти дни будет повторно закрыто движение для транспорта: 26 апреля, 2 мая с 23:30 и 5 мая - с 10:00 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта. 26 апреля и 2 мая движение будет недоступно с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.

Кроме того, в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение: с 16:30 26 апреля до 03:00 27 апреля, с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая, 5 мая - с 05:00 до 13:00.

В дептрансе отметили, что на вышеупомянутых участках будет запрещена парковка с 25 до 27 апреля, а также с 1 до 9 мая. Возможны изменения, добавили в департаменте.

Москва
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