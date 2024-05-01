Почти 400 жилых домов остались без отопления в Мурманске
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Без отопления и горячего водоснабжения в Мурманске остались 395 жилых домов и 19 социально значимых объектов, сообщил в среду глава городской администрации Юрий Сердечкин.
По его данным, причиной отключения стали порывы на сетях АО "Мурманская ТЭЦ" (дочернее предприятие ПАО "ТГК-1").
"Специалисты ТЭЦ работают над устранением аварии, сроки завершения работ уточняются", - сообщил Сердечкин в своем телеграм-канале.
Здания Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина переключены на Восточную котельную.
По данным регионального Гидрометцентра, в настоящее время в Мурманске температура воздуха плюс 2 градуса.