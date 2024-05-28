"Т Плюс" будет заменять на объектах элемент, ставший причиной аварии на ТЭЦ в Саратове

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" проведет диагностику и при необходимости замену на своих ТЭЦ элемента оборудования, поломка которого стала причиной масштабной аварии на саратовской ТЭЦ-2 минувшей зимой, сообщил гендиректор компании Александр Вилесов на межрегиональной видеоконференции.

"Мы провели системную работу и с точки зрения анализа качества металла таких элементов не только в Саратове, но и по всей компании, и срока их службы. (...). Диагностикой этих элементов занимается сторонняя организация. (...) Мы точно будем эти элементы заменять в компании и в Саратове тоже", - сказал Вилесов.

Он уточнил, что авария на ТЭЦ-2 произошла на главном паропроводе станции. "К сожалению, нас подвел элемент, который не должен никогда подводить", - сказал гендиректор "Т Плюс", не уточнив конкретное название оборудования.

Говоря об устранении зимней аварии в Саратове, Вилесов назвал ее "тяжелой", но отметил, что она была устранена в сроки, предписанные законодательством.

"Но, конечно, было снижение (температуры теплоносителя - ИФ), и все те абоненты, которые пострадали и ощутили на себе дискомфорт и беспокойство по этому поводу, всем им произвели перерасчеты в беззаявительном порядке", - сказал Вилесов.

Он добавил, что на ТЭЦ-2 развернута "большая кампания по приведению в порядок оборудования", которую должны завершить осенью.

Авария на саратовской ТЭЦ-2 в январе привела к снижению параметров отопления в Заводском районе города. Она коснулась более 650 жилых домов и 100 объектов социальной сферы.

Саратовский филиал, работающий в составе группы "Т Плюс", объединяет генерирующие и теплосетевые активы в трех городах Саратовской области: Саратове, Энгельсе и Балаково.

В состав филиала входит 6 станций: Саратовские ГРЭС, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, Энгельсская ТЭЦ-3, Балаковская ТЭЦ-4, а также два предприятия тепловых сетей в Саратове и Балаково.