Арестован замминистра энергетики Свердловской области Андрей Кислицын

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына, он отправлен под арест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского областного суда.

Подробности по делу будут известны позже. Получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области "Интерфаксу" не удалось.

По данным Е1.RU, чиновник задержан по подозрению во взятке.

На сайте министерства энергетики и ЖКХ региона говорится, что Кислицын был назначен на должность замглавы ведомства в декабре 2016 года. Курирует вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

До работы в правительстве, с 2003 по 2012 годы, дважды избирался главой городского округа Заречный. С 2000 года занимал должность начальника технического отдела управления капитального строительства Белоярской АЭС.