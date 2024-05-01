Что произошло за день: среда, 1 мая

Протесты в Тбилиси, арест замминистра энергетики Свердловской области, первомайские демонстрации в мире и пожар в СНТ под Читой

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Тбилиси в ночь на среду были задержаны 63 участника протестов против законопроекта об иноагентах. По данным МВД Грузии, шестеро полицейских серьезно пострадали. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили днем прибыл в парламент в инвалидной коляске: во время акции он получил травмы и перенес операцию из-за сломанного носа. На пленарном заседании законопроект был принят во втором чтении, третье запланировано на 17 мая.

- Арестован замминистра энергетики Свердловской области Андрей Кислицын. По данным Е1.RU, чиновника заподозрили во взятке.

- В разных странах мира прошли демонстрации в связи с праздником Первого мая, их участники выдвигали экономические требования, на улицы вышли и пропалестинские активисты. В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих, в Греции из-за забастовок оказался парализован общественный транспорт.

- Под Читой днем в среду загорелось СНТ "Разведчик недр", из 50 дачных домов сгорели 30 строений. Огонь перекинулся на лесной массив, его удалось локализовать на площади 1,2 тыс. квадратных метров.

- "Спартак" победил "Динамо" со счетом 2:0 и вышел в финал Пути регионов Кубка России.

- Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира категории Masters в Мадриде. Российский теннисист одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом.