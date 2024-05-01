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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Иркутской области восстановили нарушенное ветром электроснабжение

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Специалисты вернули электричество в дома жителей Приангарья, оставшихся без света из-за разгула стихии, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 19:00 (14:00 по Москве) электроснабжение восстановлено на всей территории Иркутской области.

В ночь на среду в Приангарье из-за усиления ветра без света остались 11 726 домов (33 420 жителей) и 30 социально значимых объектов в Ангарском городском округе, Боханском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, Куйтунском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Усольском районах и городе Усолье-Сибирское.

К утру без электроснабжения оставались шесть районов (Боханский, Жигаловский, Иркутский, Куйтунский, Ольхонский, Усольский): 29 населенных пунктов (5 191 дом), в которых проживают 15 294 человека.

Иркутская область
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