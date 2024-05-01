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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Почти 50 населенных пунктов в Иркутской области остались без света из-за сильного ветра

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушилось в 47 населенных пунктах в ночь на среду в Иркутской области из-за усиления ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Изначально без света остались 11 тыс. 726 домов (33 тыс. 420 жителей) и 30 социально значимых объектов в Ангарском городском округе, Боханском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, Куйтунском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Усольском районах и городе Усолье-Сибирское.

К утру среды без электроснабжения остаются шесть районов (Боханский, Жигаловский, Иркутский, Куйтунский, Ольхонский, Усольский): 29 населенных пунктов (5 тыс. 191 дом), в которых проживают 15 тыс. 294 человека. Проводятся восстановительные работы.

Иркутская область
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