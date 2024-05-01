Украинский беспилотник сбит силами ПВО в Брянской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Ранее в среду вечером украинский беспилотник был сбит над Обоянским районом Курской области.