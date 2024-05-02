Ещё два украинских беспилотника сбиты силами ПВО в Брянской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Два БПЛА уничтожены силами ПВО над Погарским районом, сообщил в среду губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Погарским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Ранее Богомаз сообщил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом.