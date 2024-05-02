При атаке беспилотника в поселке Курской области повреждены линии электропередачи

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Атака украинского БПЛА привела к повреждению линии электропередачи в поселке Поныри, сообщил губернатор Курской области Романт Старовойт в своем телеграм-канале.

"В результате атаки украинского БПЛА в посёлке Поныри повреждены линии электропередачи, в населённом пункте нет света. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

Ранее он сообщил, что над Обоянским районом Курской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа.