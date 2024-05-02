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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

В Орловской области из-за атаки БПЛА повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены в результате атаки БПЛА, сообщил в четверг губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Орловская область в очередной раз подверглась атаке вражеских БПЛА. На территории Глазуновского и Свердловского районов во время их обезвреживания были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений. На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение", - говорится в сообщении в телеграм-канале Клычкова.

Ранее губернатор Курской области Романт Старовойт сообщил, что атака украинского БПЛА привела к повреждению линии электропередачи в поселке Поныри.

Андрей Клычков Орловская область
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