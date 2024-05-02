Ряд улиц в центре и на юго-востоке Москвы закроют 2 мая из-за репетиции парада

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ряд улиц в Центральном и Юго-Восточном административных округах Москвы будет закрыт для движения транспорта 2 мая в связи с репетицией парада.

Как ранее сообщали в столичном департаменте транспорта, движение будет закрыто: с 16:30 до 19:00 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, с 17:30 до окончания мероприятия на ряде центральных набережных и улиц.

Кроме того, будет повторно закрыто движение: с 22:30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста, с 23:30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта.

В районе Таганской площади с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая будет организовано двустороннее движение.

В дептрансе обратили внимание, что на участках будет запрещена парковка с 1 до 9 мая. Возможны изменения, добавили в департаменте.

Помимо этого, 2 мая с 15:00 до конца мероприятия меняются маршруты в центре, на востоке и юго-востоке города. В дептрансе рекомендуют пользоваться метро и МЦД.

Согласно инфографике департамента, в этот период не будут работать маршруты 024 и 74, курсирующие в центре, на востоке и юго-востоке столицы. Ряд маршрутов будет работать только на двух участках, а большая часть маршрутов будет укорочена.

Кроме того, 2 мая будут временно закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17:30 до окончания мероприятия.

На участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, на улице Новый Арбат переходы будут закрыты с 22:00 до окончания мероприятия.

Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".