Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Ряд улиц в центре и на юго-востоке Москвы закроют 2 мая из-за репетиции парада

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ряд улиц в Центральном и Юго-Восточном административных округах Москвы будет закрыт для движения транспорта 2 мая в связи с репетицией парада.

Как ранее сообщали в столичном департаменте транспорта, движение будет закрыто: с 16:30 до 19:00 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади, с 17:30 до окончания мероприятия на ряде центральных набережных и улиц.

Кроме того, будет повторно закрыто движение: с 22:30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста, с 23:30 до окончания мероприятия на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта.

В районе Таганской площади с 16:30 2 мая до 03:00 3 мая будет организовано двустороннее движение.

В дептрансе обратили внимание, что на участках будет запрещена парковка с 1 до 9 мая. Возможны изменения, добавили в департаменте.

Помимо этого, 2 мая с 15:00 до конца мероприятия меняются маршруты в центре, на востоке и юго-востоке города. В дептрансе рекомендуют пользоваться метро и МЦД.

Согласно инфографике департамента, в этот период не будут работать маршруты 024 и 74, курсирующие в центре, на востоке и юго-востоке столицы. Ряд маршрутов будет работать только на двух участках, а большая часть маршрутов будет укорочена.

Кроме того, 2 мая будут временно закрыты подземные пешеходные переходы на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17:30 до окончания мероприятия.

На участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, на улице Новый Арбат переходы будут закрыты с 22:00 до окончания мероприятия.

Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".

Москва Тверская улица Садовое кольцо Таганская площадь Волгоградский проспект
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Паводок в России

Уровень воды в реке Ишим близ села Викулово превысил 11 м

Уровень воды в реке Ишим близ села Викулово превысил 11 м

США ввели санкции в отношении авиакомпании "Победа"

Что произошло за день: среда, 1 мая

Пассажирский теплоход "Сергей Кучкин" сел на мель вблизи Тольятти

Арестован замминистра энергетики Свердловской области Андрей Кислицын

Пожарные предотвратили распространение огня на спортлагерь в Забайкалье

Тридцать строений загорелись в СНТ близ Читы

Тридцать строений загорелись в СНТ близ Читы
Паводок в России

Пик паводка в Тюменской области ожидается 8-9 мая

Пик паводка в Тюменской области ожидается 8-9 мая
Паводок в России

Более 13 тыс. человек пострадали от паводка в Курганской области

Паводок в России

Количество подтопленных домов в России снизилось до семи тысяч

Количество подтопленных домов в России снизилось до семи тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });