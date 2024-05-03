Московский Кремль будет закрыт для посещения с 5 по 9 мая

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей с 5 по 9 мая в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

3 мая Кремль закрыт для посещения до 13:00. При этом Оружейная палата и выставка "Алмазный фонд" работают в обычном режиме, а люди могут туда пройти через Боровицкие ворота.

5 мая Оружейная палата и выставка "Алмазный фонд" будут открыты для посещения с 13:00. Допуск посетителей также будет осуществляться через Боровицкий проход.

Территория и Музеи Московского Кремля будут закрыты и 6, 7, 9 мая. В эти дни также нельзя будет попасть на выставку "Алмазный фонд".

"8 мая территория Московского Кремля закрыта для посетителей, Оружейная палата и выставка "Алмазный фонд" работают в обычном режиме, допуск посетителей осуществляется через Боровицкий проход", - говорится в сообщении.

В указанные даты мероприятия в Государственном Кремлевском Дворце проходят в соответствии с афишей на на официальном сайте.