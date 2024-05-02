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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:40

Опасные отметки превышены на реках в шести районах Томской области

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Река Обь за сутки показала разнонаправленную динамику уровня воды в границах Томской области, есть превышения опасных отметок, сообщает пресс-служба обладминистрации в четверг.

Так, в районе села Никольское (Кривошеинский район) уровень воды снизился на 14 см (880 см при опасной отметке 864 см), у села Молчаново (Молчановский район) снизился на 15 см (835 см при опасной отметке 805 см), у села Каргасок (Каргасокский район) повысился на 94 см (1 м 99 см при опасной отметке 1 м 85 см), в районе города Колпашево уровень прежний - 884 см при опасной отметке 823 см.

Уровень воды в реке Чулым повысился на 11 см у райцентра Тегульдет (525 см при опасной отметке 460 см), в реке Чая у села Подгорное (Чаинский район) повысился на 23 см (796 см при опасной отметке 700 см).

На остальных гидропостах рек Обь, Чулым, Чая и Томь опасные отметки не превышены.

Хроника 30 марта – 02 мая 2024 годаПаводок в России
Никольское Обь Томск Томская область
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