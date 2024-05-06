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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Подтопления зафиксированы в 14 населенных пунктах Томской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Реки в границах Томской области за минувшие сутки на большинстве гидропостов показали повышение уровня воды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, уровень воды в Оби понизился только около поселка Победа - на 4 см (590 см при опасной отметке 800 см). В районе села Никольское зафиксировано повышение на 11 см (918 см при опасной отметке 864 см), у села Мочаново - на 1 см (823 см при опасной отметке 805 см), у села Александровское - на 10 см (755 см при опасной отметке 1 м 30 см). В районе города Колпашево уровень воды прежний (876 см при опасной отметке 823 см), такая же ситуация у села Каргасок (1 м 81 см при опасной отметке 1 м 85 см).

Повышение уровня воды в реке Чулым зафиксировано у села Зырянское на 18 см (473 см при опасной отметке 570 см) и у села Батурино на 10 см (799 см при опасной отметке 885 см). В районе села Тегульдет уровень за сутки не изменился (537 см при опасной отметке 460 см).

Река Чая у села Подгорное поднялась на 20 см (880 см при опасной отметке 700 см). Уровень воды в Томи в границах Томска и пригорода за сутки снизился, отдаливших от опасных отметок.

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале сообщил, что в зоне подтопления оказались два новых населенных пункта в Чаинском районе - Гришкино и Гореловка.

По информации главы региона, подтопления также зафиксированы в Колпашевском (Иванкино, Инкино, Тискино, Тогур, Рейд), Молчановском (Молчаново, Могочино, Игреково), Бакчарском (Поротниково, Парбиг, Высокий Яр) и Чаинском (Тоинка) районах.

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Хроника 30 марта – 06 мая 2024 годаПаводок в России
Обь Чаинский район Томская область Поротниково Иванкино
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