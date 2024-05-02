"Группа Астра", IBS и еще около 30 ИТ-компаний РФ включены в санкционные списки США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра", ряд компаний группы IBS и еще около 30 российских ИТ-компаний включены в перечень юридических и физических лиц, в отношении которых введены санкционные ограничения, следует из сообщения на сайте Минфина США.

Основанием для включения этих компания в санкционные списки названа их работа в технологическом секторе экономики РФ. Впрочем, в ряде случаев Минфин США кратко поясняет, за какую именно работу этих ИТ-компаний они были включены в соответствующий перечень.

Так в случае с "Группой Астра" такой причиной названо ее участие в компании-разработчике операционной системы, на которую "полагается российский ОПК и вооруженные силы". Речь идет, вероятно, о "дочке" ПАО, которая занимается разработкой ОС Astra Linux. Последняя версия этой ОС - Special Edition - включает в себя встроенные средства защиты информации (СЗИ) и имеет профиль защиты ОС типа "А" первого класса защиты, а также первый уровень контроля отсутствия недекларированных возможностей. То есть, может использоваться (в версии "Смоленск") для обработки информации любой категории доступа - от сведений, составляющих гостайну до степени секретности "совершенно секретно" или "особой важности".

Сама "Группа Астра" считает, что введение в отношении нее санкций на бизнесе группы никак не скажется.

"Наша команда работает в России, наши разработки базируются внутри страны, мы не используем ни одного проприетарного компонента, развиваем свой собственный репозиторий, а все наши технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций, - заявили в пресс-службе компании. - Более того, мы не рассматриваем страны ЕС и США в качестве направлений для зарубежной экспансии".

При этом в компании подчеркнули, что группа продолжает развивать технологический стек российского ПО, способный заменить западные решения на российском рынке и рынке дружественных стран, а случившееся "является лишь очередным подтверждением того, что наша деятельность действительно имеет огромное значение для страны в целом".

"Группа Астра" провела IPO на Мосбирже в прошлом году, а в апреле 2024 года - SPO.

Также в SDN List вошла группа компаний IBS, которую ранее называли одним из следующих кандидатов на листинг среди IT-компаний, акции которых пользуются высоким спросом у розничных инвесторов.

Включение этой группы (в сообщении Минфина США названы АО "ИБС ИТ Услуги", ООО "ИБС Инфинисофт", ООО "ИБС Софт" и ООО "ИБС Экспертиза") в SDN List объясняется, в частности, участием в проекте цифровизации госкорпорации "Ростех", разработкой программных решений для нужд госорганов и т.п.

По данным ЕГРЮЛ, головной компанией группы является ООО "ИБС Холдинг", которому принадлежит "ИБС ИТ Услуги", владеющая, в свою очередь, прямо или косвенно еще 20 ИТ-компаниями.

В ноябре 2022 года Сергей Резонтов, на тот момент занимавший должность гендиректора "ИБС Инфинисофт", заявлял, что компания в 2023 году может создать несколько дочерних компаний на зарубежных рынках.

"Когда Luxoft (российский бизнес компании в 2022 году был передан IBS, которая до 2019 года являлась основным акционером Luxoft - ИФ) ушел из страны, большинство разработчиков осталось и вошли в наш штат, - говорил тогда Резонтов. - Их знания и компетенции востребованы на международном рынке и сейчас компания изучает несколько гипотез, где, в каких странах целесообразно создавать дочерние компании".

Ранее группа IBS опосредовано уже сталкивалась с санкциями США. В апреле 2022 года основатель и бенефициар группы Анатолий Карачинский был включен в SDN List - правда, как член совета директоров банка "Открытие". В итоге он продал свою долю в IBS операционному топ-менеджменту группы.

Среди других заметных на ИТ-рынке компаний, включенных в SDN List, можно назвать разработчика программно-аппаратных комплексов для высоконагруженных информсистем "Скала-Р" (выручка компании за 2023 год составила 14 млрд рублей, рост на 41%), разработчика инженерного ПО (САПР, BIM, PLM и пр.) "СиСофт Девелопмент" (2 млрд рублей, 52%), разработчика защищенной ОС "Альт 8 СП" АО ИВК, производителя компьютерной техники "Рамэк-ВС", разработчик аппаратных решений в области информбезопасности "Аладдин Р.Д." и пр.

Это не первое массовое включение российских ИТ-компаний в SDN List. Так, например, в 2022 году под санкции подпало также около 30 российских компаний, связанных, прежде всего, с разработкой и производством микроэлектроники. В их числе производитель компьютерной техники "Аквариус", разработчики процессоров МЦСТ (процессоры "Эльбрус") и "Байкал электроникс" (процессоры "Байкал"), разработчик микросхем и систем безопасности АО НПЦ "Элвис", производитель печатных плат "Ядро ФАП Дубна", производитель микросхем АО "Ангстрем", а также группа "Элемент", которая является совместным предприятием госкорпорации "Ростех" и ПАО АФК "Система" в сфере микроэлектроники.

Кроме того, в 2021 году дважды под санкции подпало ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности), которое после этого провело IPO (в декабре 2021 года) на Мосбирже. Тогда же компания отмечала, что "санкционные риски компанией были отыграны ранее, и сейчас они для нее дополнительных угроз не несут".

За время работы под санкциями объем продаж "Группы Позитив" вырос с 8 млрд рублей в 2021 году до 22 млрд рублей в 2023 году.

Как сообщалось, 1 мая власти США ввели новые санкции в отношении примерно 300 физических и юридических лиц, преимущественно, российских.

Помимо ИТ-компаний под санкции попали также автозавод "Урал", Брянский автомобильный завод, Ярославский моторный завод, "Фрязинский завод мощных транзисторов", авиакомпания "Победа", "Сибантрацит", и пр.

"Новые меры нацелены на российскую военно-промышленную базу, программы по разработке химического и биологического оружия, а также компании и физлиц в третьих странах, которые помогают Россию приобретать ключевые ресурсы для производства оружия или продукции, связанной с обороной", - сказано в пресс-релизе Минфина США.