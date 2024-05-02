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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

В Тюменской области Ишим поднялся на 60 см выше уровня участка трассы Р-402

В Тюменской области Ишим поднялся на 60 см выше уровня участка трассы Р-402
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Абатском районе Тюменской области продолжают укреплять дамбы у федеральной трассы Р-402 "Тюмень - Омск", сообщает региональное управление ГИБДД. В районе села Абатское вода поднялась на 60 см выше уровня проезжей части трассы, ее сдерживает дамба, сказали "Интерфаксу" в управлении.

На участке трассы ночью работала дорожная техника, задействованная на отсыпке дамбы вдоль дороги, отделяющей разлившуюся реку Ишим от дорожного полотна. Движение машин организовано в реверсивном режиме.

Утром в четверг затруднений в движении не было.

Трасса Р-402 связывает европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

Из-за работ по укреплению участка трассы областное управление ГИБДД призвало водителей отложить поездки в Абатский район.

В минувшие выходные губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что дамбы вдоль дороги будут укреплены бетонными плитами.

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском утром 2 мая достиг 1232 см, прирост за сутки - 4 см. К 10:00 вода в Ишиме у Абатского поднялась еще на 2 см до 1234 см. Превышение уровня исторического паводка 2017 года составляет 84 см.

По последним данным, в Абатском районе из зон подтопления эвакуировано более 1,3 тысячи человек, из них более 400 детей. Здесь действуют пять пунктов временного размещения, в которых находятся 192 человека, из них 60 детей. От "большой земли" оказались отрезаны 14 населенных пунктов района.

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Александр Моор ГИБДД Абатское Тюменская область Абатский район Ишим
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