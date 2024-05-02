Что произошло за день: четверг, 2 мая

АСВ в суде не смогло добиться отмены сделки по продаже акций АО "Киви", "Газпром" отчитался о чистом убытке в 629 млрд руб. в 2023 году, в Киргизии 32 ребенка пострадали при наезде грузовика

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Агентство по страхованию вкладов не смогло оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и добиться признания недействительным договора залога и обременения этих акций. По мнению АСВ, сделка могла быть проведена в целях сокрытия имущества для дальнейшего взыскания, поскольку Qiwi plc предвидело отзыв лицензии у банка.

- Чистый убыток "Газпрома" по международным стандартам за 2023 год составил 629 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей.

- Блогер и основательница проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская хочет подать заявление о банкротстве, свидетельствует информация на Федресурсе. Она находится в СИЗО в связи с обвинением в уклонении от уплаты налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.

- Уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города в Тюменской области начал снижаться. При этом в Абатском районе вода в первой половине дня поднялась на 60 см выше уровня федеральной трассы Р-402 "Тюмень - Омск", ее сдерживала дамба.

- На юге Киргизии 32 ребенка пострадали в результате наезда грузовика во время массового мероприятия. Предварительно установлено, что водитель оставил автомобиль на подъеме, тот тронулся с места и покатился вниз в сторону детей.

- Минимум 48 человек стали жертвами обрушения автомагистрали из-за проливных дождей на юге Китая. Накануне сообщалось о 24 погибших.

- Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 64,8% - до рекорда с конца 2012 года. В стране был продан 45 551 автомобиль.

- Футболисты сборной России 7 июня проведут товарищеский матч с национальной командой Белоруссии.