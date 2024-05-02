В лесах Хабаровского края ввели режим ЧС регионального характера

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера ввели в лесах в Хабаровском крае со 2 мая, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале в четверг.

"С сегодняшнего дня вводится режим ЧС в лесах регионального характера. Ограничивается доступ населения на территорию лесного фонда", - написал глава региона.

Лесопожарная ситуация, уточнил губернатор, в отдельных районах продолжает оставаться сложной. Зарегистрировано немало случаев перехода огня на земли лесного фонда. "Собственники и пользователи земель, которые граничат с лесами, принимают недостаточные меры, что приводит к возникновению лесных пожаров. Также имеют место нарушения правил пожарной безопасности в лесах", - отметил Дегтярев.

"Я нахожусь на постоянной связи с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, с главой Рослесхоза Иваном Советниковым. Все готовы нам помочь, отказываться ни от чего не будем. К нам прибыли бригады пожарных из других регионов России. В ближайшее время ожидаем еще группу специалистов. Только оперативное принятие правильных, скоординированных решений нам позволит с этой ситуацией справиться", - сообщил Дегтярев.

По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, около 50 лесных пожаров потушили в Хабаровском крае за праздничные дни на общей площади 14,9 тыс. га. Сейчас в крае тушат 16 пожаров на площади 30,5 тыс. га.