На востоке Москвы горит административное здание на площади 2,5 тыс. кв. м

Произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Огонь охватил трехэтажное административно-производственное здание на востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Буракова, дом 27, корпус 40. Установлено, что происходит возгорание в трехэтажном административно-производственном здании. Площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлечены 120 спасателей и 35 единиц техники. Сведений о пострадавших пока не поступало.