Пожар в промзоне на востоке Москвы ликвидирован

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар в административно-производственном здании на востоке столицы, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Трехэтажное здание по адресу: ул. Буракова, дом 27, корпус 40 загорелось накануне вечером. Огонь охватил 2,5 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение кровли на площади 1 тыс. кв. м, сообщала пресс-служба ранее.

К тушению были привлечены 120 спасателей и спецтехника, включая три вертолета Московского авиационного центра, которые сбросили 235 тонн воды, и пожарный поезд, уточнили в ведомстве.