Вода в некоторых реках Томской области начала повышаться

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уровни воды в реках Томской области за минувшие сутки повысились почти на всех гидропостах, за исключением пунктов наблюдения на Оби, сообщает пресс-служба обладминистрации в пятницу.

Так, в Оби у села Никольское уровень воды повысился на 2 см (882 см при опасной отметке 864 см), в районе села Александровское - на 8 см (722 см при опасной отметке 1 м 30 см).

У села Молчаново вода упала на 10 см (825 см при опасной отметке 805 см), у села Каргасок - на 18 см (1 м 81 см при опасной отметке 1 м 85 см), в районе города Колпашево - на 2 см (882 см при опасной отметке 823 см). В районе поселка Победа (Шегарский район) уровень прежний - 596 см при опасной отметке 800 см.

Вместе с тем, уровень воды повысился в остальных крупных реках региона на всех гидропостах.

В реке Чая у села Подгорное уровень вырос на 22 см (818 см при опасной отметке 700 см).

В реке Чулым в районе села Тегульдет повышение зафиксировано на 10 см (535 см при опасной отметке 460 см), у села Зырянское - на 1 см (433 см при опасной отметке 570 см), у села Батурино - на 5 см (767 см при опасной отметке 885 см).

После регулярного снижения начал вновь расти уровень воды в реке Томь в границах Томска и его пригорода: в районе Лагерного сада повышение на 57 см (345 см при опасной отметке 890 см), у Речвокзала - на 48 см (352 см при опасной отметке 750 см), у деревни Козюлино (Томский район) - на 18 см (764 см при опасной отметке 980 см).

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем телеграм-канале сообщил, что по-прежнему остаются подтопления огородов в Колпашевском (Иванкино, Инкино, Тискино, Тогур, Рейд), Молчановском (Молчаново, Могочино, Игреково) и Бакчарском (Поротниково, Парбиг) районах.

По его данным, на Оби голова ледохода находится у села Усть-Тым Каргасокского района, за сутки река прошла 137 км.