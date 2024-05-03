Что случилось этой ночью: пятница, 3 мая

Пожар на востоке Москвы, ВС РФ разместились в Нигере на одной базе с американцами, растут весенние воды в подтопленных регионах

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На востоке Москвы произошел пожар в административном здании на площади 2,5 кв. м. Огонь ликвидирован.

- Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 47,6 тыс. га. В тушении задействованы сотни человек и десятки единиц техники.

- Вода в некоторых реках Томской области начала повышаться. Также уровень воды вырос в Ишиме и Тоболе Тюменской области

- В ООН призвали власти Грузии отозвать законопроект об иноагентах. С заявлением выступил верховный комиссар по правам человека.

- Российские военные разместились в Нигере на одной базе с американцами. Пентагон работает с официальными лицами страны над упорядоченным выводом войск.