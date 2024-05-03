Тобол в тюменском селе Упорово за сутки поднялся на 16 см

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Тоболе в селе Упорово - райцентре Упоровского района - в Тюменской области продолжает повышаться, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, на 08:00 по местному времени река поднялась на 16 см - до 862 см.

В селе Коркино Упоровского района уровень Тобола вырос за сутки на 4 см и составил 879 см.

Ранее сообщалось, что в начале минувшей недели в Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина была объявлена экстренная эвакуация. По последним данным, из зон подтопления в районе выехали около 500 человек; затоплено 70 приусадебных участков, более 5 тыс. га пашни.

С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуировано свыше 6 тыс. человек.