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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Вода в Ишиме в тюменском селе Абатское превысила рекорд семилетней давности на 88 см

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском - райцентре Абатского района - в Тюменской области продолжает подниматься, достигнув к утру пятницы очередного рекорда.

Так, согласно замерам, утром 3 мая уровень Ишима достиг 1236 см (критическая отметка 960 см), прирост за сутки составил 4 см, сообщает администрация района на своей странице во "Вконтакте".

"Превышение уровня исторического паводка 2017 года составляет 88 см", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что, по последним данным, в Абатском районе из зон подтопления эвакуированы более 1,3 тыс. человек, из них более 400 детей. В районе действуют пять пунктов временного размещения, в которых находятся 192 человека, включая 60 детей.

От "большой земли" оказались отрезаны 14 населенных пунктов района.

Хроника 30 марта – 03 мая 2024 годаПаводок в России
Абатский район Тюменская область
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