Песков назвал опасными слова Кэмерона о праве Киева атаковать объекты в РФ британским оружием

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают опасным заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по российским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще одно очень опасное заявление. Мы видим вербальную эскалацию со стороны официальных представителей. Видим и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании", - сказал Песков в пятницу журналистам, комментируя слова Кэмерона.

"Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", - подчеркнул Песков.