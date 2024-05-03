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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Песков назвал опасными слова Кэмерона о праве Киева атаковать объекты в РФ британским оружием

Песков назвал опасными слова Кэмерона о праве Киева атаковать объекты в РФ британским оружием
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают опасным заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по российским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще одно очень опасное заявление. Мы видим вербальную эскалацию со стороны официальных представителей. Видим и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на более экспертном уровне, когда это касается Великобритании", - сказал Песков в пятницу журналистам, комментируя слова Кэмерона.

"Это прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая потенциально может представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности", - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков Дэвид Кэмерон Великобритания Украина
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