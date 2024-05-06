Песков связал учения ядерных сил с заявлениями об отправке западных военных на Украину

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Анонсированные Министерством обороны учения нестратегических ядерных сил было решено провести в связи с заявлениями западных политиков о намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет речь, очевидно, что речь идет о заявлении господина Макрона, о заявлениях британских представителей. К ним добавился представитель Сената США, если я не ошибаюсь (лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис - ИФ). Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными", - ответил он на вопрос, с чем связано проведение учений.

"Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер", - подчеркнул Песков.

Минобороны утром 6 мая объявило, что по поручению президента пройдет учение с ракетными соединениями в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил "в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram написал, что отправка Западом своих войск на Украину "повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать" "и, увы, не на территории б. Украины".

"И именно поэтому сегодня Генштаб начал подготовку к учениям, включая мероприятия по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, - добавил он. - В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит-10. Наступит мировая катастрофа. Это, кстати, смогли понять Кеннеди и Хрущев больше 60 лет назад".