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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Два новых населенных пункта попали в зону паводка в Томской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Оби в Томской области продолжает повышаться, в зоне подтопления оказались еще два населенных пункта, сообщает пресс-центр областной администрации.

"В зоне подтопления два новых населенных пункта - село Тоинка в Чаинском районе и Высокий Яр в Бакчарском. По состоянию на утро, вода в нескольких приусадебных участках, в жилые дома не зашла", - сообщил губернатор области Владимир Мазур, слова которого приведены в сообщении.

По словам губернатора, в Чаинском районе отмечены два новых перелива дорог, еще один новый перелив дороги - в Тегульдетском районе.

Уровень воды в реке Оби, по данным на утро субботы, в районе села Никольское в Кривошеинском районе повысился на 12 см и составляет 894 см при опасной отметке 864 см; в районе села Александровское повысился на 20 см и составляет 742 см при опасной отметке 1030 см; в районе г. Колпашево снизился на 3 см и составляет 879 см при опасной отметке 823 см.

Колебания уровней воды отмечается и на других реках Томской области. В самом Томске уровень воды в реке Томи несколько повысился, однако до критических отметок еще далеко.

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